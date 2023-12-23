В ВСУ отрицают захват русскими Марьинки

В эфире украинского единого телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун заявил, что говорить о взятии Марьинки российской армией, как это делал ранее сегодня российский министр обороны, «некорректно».

«Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военнослужащие остаются в административных границах Марьинки. Но город вообще уничтожен. Однако говорить о полном захвате Марьинки некорректно», — сказал Штупун.