Президент России Владимир Путин попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» и поделиться куриными яйцами, пишут российские СМИ.

В ходе своего выступления на заседании ЕАЭС в Петербурге 25 декабря президент Беларуси перечислял уровень продовольственной самообеспеченности, сделал паузу на курином яйце и посмотрел на Путина.

«Мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительном масле, в яйце курином и других продуктах», — заявил Лукашенко.

После этого Владимир Путин ответил: «Поставьте нам, не жадничайте!».