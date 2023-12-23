Правозащитники посетили задержанных «лидеров» сепаратистов

Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов, заместитель председателя Эльчин Ширинов и начальник юридического отдела Ровшан Мамедов посетили содержащихся в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности бывших «глав» сепаратистского режима Араика Арутюняна, Рубена Варданяна, Давида Манукяна и Леву Мнацаканяна. Об этом информирует Report.

По словам Ширинова, целью визита стала проверка условий содержания, правил обращения с задержанными.

«В ходе встречи вышеуказанные лица выразили удовлетворение условиями содержания. Они заявили, что для них периодически организуются прогулки, созданы условия для еженедельных телефонных разговоров с членами семей. Они обеспечены необходимыми книгами, имеют доступ к телевизору и электронной библиотеке, также могут пользоваться спортивным залом. По просьбе членов семей им назначен адвокат. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали посылки, отправленные задержанным их родственниками из Армении», - сказал Ширинов.