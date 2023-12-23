Иран в гневе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что Израиль ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса Сейеда Рази Мусави в Сирии.

«Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление», - говорится в заявлении КСИР на его сайте.

Кроме того, президент Ирана Ибрагим Раиси поклялся отомстить Израилю за убийство Мусави. «Убийство Мусави - признак отчаяния, которое испытывает Израиль, - заявил Раиси. - Израильтяне поплатятся за это преступление».

Израиль не комментирует сообщения из Дамаска.

Советник Корпуса стражей исламской революции Мусави был убит в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщало иранское агентство Tasnim. КСИР подтвердил гибель Мусави в результате израильского ракетного удара. Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.