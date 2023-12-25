В Израиле переименовали турецкий кофе

Израильская компания «Штраус» — один из крупнейших в стране производителей продуктов питания и напитков — временно переименовала выпускаемый ею кофе по-турецки на фоне обострения отношений между Израилем и Турцией. Об этом сообщают «Вести».

Руководство компании решило временно изменить оформление упаковки выпускаемого этой фирмой 60 лет кофе по-турецки, убрав с нее надпись «турецкий». Теперь красную пачку кофе вместо этого будет украшать израильский флаг и различные патриотические лозунги.