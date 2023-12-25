Пашинян не хочет, чтобы ЕАЭС превратился в СССР

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это экономическое объединение, у которого не должно быть политической и геополитической повестки. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил премьер-министр Армении, к которой с 1 января переходит председательство в ЕАЭС, Никол Пашинян.

«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции», – отметил Пашинян.

Он отметил также, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. По мнению Пашиняна, базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений.

«Это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», - сказал глава Кабмина Армении.

По словам Пашиняна, «в этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, в основе которой заложены концептуальные и приоритетные направления развития ЕАЭС».