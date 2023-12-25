Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал актера Сергея Базанова, исполнившего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Базанов, по версии следствия, входил в состав преступной группы, созданной для совершения разбойных нападений в Москве.

Ограбление произошло 22 ноября 2011 года. Преступники — четыре человека — дождались, пока предприниматель Александр Дзабиев выйдет из офиса, и подъехали к нему на внедорожнике Audi в момент, когда он шел в сторону своего автомобиля. В тот момент предпринимателя сопровождал его 25-летний сын. Преступники попытались выхватить у Дзабиева деньги. Бизнесмен начал сопротивляться. В ходе потасовки нападавшие ранили его в голову из пистолета, забрали деньги и скрылись. Дзабиев впоследствии умер в больнице.

В сериале «Слово пацана» Базанов сыграл члена криминальной группировки «Универсам» Демида.