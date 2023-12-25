Лукашенко предложил свое «решение войны» в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Украине следует договориться о мире с Россией в следующем году, иначе Киев ждет «крах».

По мнению белорусского лидера, в 2024 году настанет «самый шанс» для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. «Будем с ними [Украиной] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — цитирует БелТА Лукашенко.

Украинские военные «видят, что происходит», и «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло. <...> Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать».