NASA опубликовало снимок «новогодней елки» в космосе

Исследователи из NASA сконструировали изображение, используя данные двух телескопов — рентгеновской обсерватории Chandra и обсерватории Wisconsin-Indiana-Yale-NOAO (WIYN) Национального научного фонда, — чтобы оно было зеленым. Об этом пишет BBC.

Ученые также использовали инфракрасные данные Two Micron All Sky Survey, чтобы оживить картинку мерцающими ярко-синими и белыми точками звезд. Изображение также пришлось развернуть на 160 градусов относительно исходной северной точки, чтобы оно больше походило на елку.

Туманность, представляющая собой облако пыли и газа, находится на расстоянии около 2500 световых лет от Земли в созвездии Единорога. Многие звезды, входящие в состав NGC 2264, по размерам и массе как меньше, так и больше Солнца, масса некоторых из них не превышает 10% солнечной.

Существует множество туманностей, которые часто напоминают земные объекты или животных, например, медуз, сов. Туманность NGC 6302, расположенную в созвездии Скорпиона, называют туманностью Бабочки за газовые облака, напоминающие крылья.