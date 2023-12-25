Лукашенко назвал прорывом проект с участием Азербайджана

Создание транспортного коридора «Север – Юг» станет прорывом в транспортно-логистической сфере Евразии, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

«Хороший пример такого объединения усилий - транспортный коридор «Север – Юг», который реализуется по инициативе президента Путина с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспорта и логистики», - сказал Лукашенко, говоря о формировании общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства.

По его словам, проект «ни в коем случае нельзя оставить на бумаге».