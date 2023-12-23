Проиранские прокси атакуют американские базы: есть раненые

Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США на территории международного аэропорта города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере Ирака). Об этом сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами республики генерал Яхья Расул.

По его словам, которые приводит агентство INA, «есть несколько пострадавших в результате инцидента». Кроме того, «нарушена работа аэропорта, что повлияло на расписание гражданских авиарейсов», заявил Расул, назвав произошедшее терактом.

Портал Shafaq News сообщал, что военная база США в Эрбиле подверглась удару беспилотника-камикадзе со взрывчаткой. Ответственность взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое также объявило о нанесении ударов по американской базе возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шиитские формирования в заявлении в телеграм-канале предупредили, что увеличат количество военных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь израильской армии.