Хуситы пригрозили «болезненными действиями»

Йеменские повстанцы-хуситы заявили о готовности к более мощным атакам на торговое судоходство в районе Красного моря, сообщает издание ОАЭ The National.

«Наше стратегическое оружие, радиус его действия намного превосходит ожидания наших врагов. Для нас нет красных линий», - заявил «министр обороны правительства мятежников» генерал-майор Мухаммад Аль-Атфи.

«Мы навлечем проклятие на Красное море, на Аденский залив, на Аравийское море и на Баб-эль-Мандебский пролив», - сыплет угрозами он.

По его словам, хуситы приберегли на будущее более «болезненные действия» против коммерческого судоходства в регионе.