Три условия Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в статье, опубликованной американским изданием The Wall Street Journal, назвал три главных условия мира с палестинцами.

Первое условие - полное уничтожение ХАМАС, далее - демилитаризация сектора Газа, и третье условие - прекращение подстрекательства к террору против Израиля в Палестинской автономии.

«ХАМАС должен быть уничтожен», - в очередной раз повторил премьер Израиля.