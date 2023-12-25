Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:53

Один мой знакомый, житель городка Самтредиа, что в Западной Грузии, детина ростом под два метра и весом не меньше 150 килограммов, в течение нескольких месяцев служил в охране корабля, который регулярно пересекал Аденский залив. Было это в сложные времена, когда сомалийские пираты «банковали» вовсю, захватывая и нещадно грабя торговые суда, курсировавшие между Аравийским полуостровом и Африкой. То, о чем рассказывал мой знакомый, было довольно забавным по форме, но совсем несмешным по содержанию. По его словам выходило, что на самом деле вооруженные до зубов охранники защищали вовсе не суда, а самих себя. К примеру, в случае нападения пиратов инструкция запрещала им открывать огонь и вообще оказывать сопротивление – они должны были опустить оружие на палубу, поднять руки и делать все, чтобы пираты, не приведи Господь, не подумали, что их драгоценным жизням хоть что-то угрожает. Спрашивается, зачем тогда надо было обеспечивать судам вооруженную охрану?

Надо сказать, вся эта возня с сомалийскими пиратами выглядела довольно комично. На протяжение десятилетий цивилизованный мир играл в кошки-мышки с группой африканских дикарей, которых можно было уничтожить максимум за пару недель, чтобы навсегда забыть об этой сиюминутной напасти. Только представьте, что было бы в XVIII или в XIX веках с какими-то сомалийскими пиратами, осмелься они голос подать, не говоря уже о вооруженных нападениях на британские, португальские или испанские торговые суда. Чтобы понять, что стало бы с пиратами, а заодно и с их страной, воображения не требовалось… Но на улице нынче другие, политкорректные времена, когда в суде любой либерально-демократической страны вопрос: «Как можно без суда и следствия применять против пиратов карательные меры?» - звучит совершенно естественно. Мало того, судьи обязательно спросят инициаторов жестких мер, интересовались ли они хоть раз в жизни детством сомалийских пиратов, знают ли они, сколько стрессов им пришлось пережить, как плохо с ними обращались родители, в какой ужасной социальной среде формировались их индивидуальные черты? Да в этих несчастных не стрелять надо, а срочно обеспечить им психологическую помощь. А еще лучше - создать для них специальные профильные группы, где каждый сможет рассказать о своих злодеяниях и под аплодисменты таких же бандитов очистить свою неприкаянную душу… По моим личным наблюдениям, первые признаки невероятной, поразительной слабости со стороны сильнейших мировых цивилизаций проявились в 40-е годы ХХ века в США, конкретно в Нью-Йорке, а еще конкретнее – в торговом порту «Большого яблока», где в основном работали натурализовавшиеся итальянцы, крайне недовольные тем, что власти Нью-Йорка посадили за решетку множество лидеров итальянской мафии, включая печально известного Лаки Лучиано.

Поэтому они занимались на своих рабочих местах разного рода саботажем, что, естественно, сильно мешало работе порта. А теперь вдумайтесь: идет Вторая мировая война, США объявили войну нацистской Германии, Нью-Йорк – главные морские ворота страны, выход в Атлантический океан, через который в Великобританию ежедневно отплывают бесчисленные суда, груженные оружием, военной техникой, боеприпасами… От исправного функционирования нью-йоркского порта зависят жизни сотен тысяч американских солдат и в значительной степени ситуация как на Западном, так и на Восточном фронтах войны с Германией и ее сателлитами. И в это время какие-то полуграмотные криминальные типы, исходя из сугубо местнических интересов, вставляют палки в колеса работы гигантского морского порта. Что со всем этим делать? Понятно что: ввести в порт части регулярной армии, арестовать всех бунтовщиков, часть из них судить за саботаж, зачинщиков по законам военного времени повесить за ноги на фонарных столбах, чтобы другим неповадно было, а главное - категорически запретить итальянцам на пушечный выстрел приближаться к порту и нанять других, скажем, ирландцев. Вы спросите, а что сделали власти США? После бесплодных уговоров и увещеваний саботажников, они не придумали ничего лучше, как пойти у них на поводу. В результате Лаки Лучиано был выпущен на свободу и вернулся в родную Сицилию, а порт возобновил полноценную работу. Спрашивается: должно ли сильное государство вести в период кровопролитной войны переговоры с бунтовщиками, окопавшимися на едва ли не главном стратегическом объекте страны? По идее, не должны. Однако решение было принято, и от него до политкорректных подходов к пиратам, включающих кабинеты психологов и другие формы «социальной адаптации», всего один шаг. Проблема сомалийских пиратов решалась несколькими ракетными обстрелами территории, на которой они базировались. Это, так сказать, стратегия. А тактика – оснастить все торговые суда противокорабельными торпедами и парочкой тяжелых пулеметов. Или же отправлять в рейс вместе с судовой командой вооруженную охрану с правом при малейшей угрозе извне открывать огонь на поражение и не щадить никого, невзирая на тяжелое детство пиратов и их незалеченные психологами юношеские травмы.

Сейчас цивилизованный мир ломает очередную комедию - вместо сомалийских пиратов на авансцену вышли какие-то хуситы, блокирующие международное морское сообщение, осуществляемое через Баб-эль-Мандебский пролив, и обстреливающие торговые суда ракетами и дронами. Мировая логистика в шоке, страховщики задирают цены, крупные транспортные компании планируют новые маршруты, значительно увеличивающие стоимость товаров, нефтяной рынок лихорадит, а цены растут. Несмотря на то, что решается эта проблема проще простого - силами одной авианосной группы ВМС США. Тем более, что в восточной части Средиземного моря, у побережья Израиля, их уже две. Да, расстояние до Йемена не самое близкое, но для «томагавков» и «першингов» – вполне себе доступное. Словом, всего один залп авианосной группы ВМС США вылечил бы как минимум на сто лет вперед головную боль мирового сообщества от хулиганских проделок йеменских хуситов. Но вместо этого американцы вновь создают какие-то коалиции, спорят, под чьим командованием будет действовать объединенная флотилия, уламывают Китай, чтоб тот воздействовал на Иран, управляющий хуситами… Вся эта бюрократическая резина будет тянуться месяцы, а то и годы, как, собственно, и проблема сомалийских пиратов. В конце концов, вопрос с хуситами кое-как решат. Однако то, что могла за час сделать авианосная группа, потребует несколько месяцев, а то и лет.

В этой связи любопытно, что предпринял бы официальный Вашингтон, если бы Венесуэла все же вторглась в Гайану? Ограничился стереотипными выражениями «серьезной озабоченности» или все-таки дал бы «отмашку» одной из своих авианосных групп? После всего, что было, во второе как-то не верится… Все это не может не вызывать естественный вопрос: «Почему?» Понятно, что Запад боится Россию, ее ядерного арсенала, способного несколько раз уничтожить на Земле все живое. От того и не рискует передавать Украине «серьезное оружие для взрослых». Но хуситы-то чем вас напугали, господа хорошие?! Почему вы столько лет боялись даже прикрикнуть на сомалийских пиратов? И чем, объясните, вас так напугал Николас Мадуро, армия которого годится разве что для сопровождения грузов с наркотой, охраны супермаркетов и разгона толп митингующих в венесуэльской провинции? Вопросы, между прочим, отнюдь не праздные! Ведь чтобы привести в чувство перечисленные выше субъекты, не понадобились бы годы оккупации или гигантские расходы на содержание обанкротившихся стран. Кому, скажите, сегодня нужны Сомали или Йемен? Никому! Какую роль играют две эти страны в улучшении жизни на нашей планете? Вообще никакую! Состояние сегодняшней реактивной артиллерии, ВВС и ракетных технологий позволяют, что называется, не сходя с места, решить проблему всевозможных повстанцев, пиратов и прочих «борцов за социальную справедливость».