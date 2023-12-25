Лидер турецкой оппозиции засобирался в Палестину

Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель намерен посетить в ближайшие дни Палестину. Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Турции».

По словам Озеля, «те, кто однажды хранил молчание о зверствах в Боснии, сегодня хранят молчание о резне в Палестине. Палестинский вопрос - это наше дело...»

Выступая перед сторонниками, лидер турецкой оппозиции заявил, что «сегодня нельзя поддерживать Палестину только словами, нужны действия. Нельзя просто осуждать Израиль, необходимо наложить эмбарго на Израиль».