Польский генерал: Преимущество России слишком велико

Украина сейчас может лишь обороняться, так как преимущество России слишком велико. Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Gazeta Wyborcza.

«Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь нужно только защищаться», - утверждает генерал.

По его словам, украинское контрнаступление давно закончилось: «Теперь россияне отвоевывают новые украинские территории, в том числе огневое превосходство и стрельба в 5-7 раз больше артиллерийских снарядов в сутки, чем украинцы».

Генерал уверен, что русские «охранят инициативу». «Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше. В конце весны украинцы не собрали достаточно сил, чтобы прорвать хорошо подготовленную российскую оборону», - добавил он.