В Баку изуродовали памятники архитектуры

Ульвия Худиева 02:48

В Баку на проспекте Бюль-Бюля, 63 выявлен факт попытки изменения фасада памятника архитектуры. При осмотре памятника (инвентарный номер - 2993) сотрудниками Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана было установлено, что владелец объекта, расположенного на первом этаже дома, незаконно стал красить фасад.

Как сообщили haqqin.az в Госслужбе, сотрудники ведомства предотвратили покраску, памятнику архитектуры возвращается прежний вид, принимаются предусмотренные законом меры. Кроме того, Госслужба установила, что незаконные ремонтные работы велись и на памятнике архитектуры местного значения (инвентарный номер - 2889) – здании на перекрестке улиц Сулеймана Алескерова и 28 Мая. В отношении указанных фактов принимаются соответствующие меры.