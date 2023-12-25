В Баку изуродовали памятники архитектуры
В Баку на проспекте Бюль-Бюля, 63 выявлен факт попытки изменения фасада памятника архитектуры.
При осмотре памятника (инвентарный номер - 2993) сотрудниками Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана было установлено, что владелец объекта, расположенного на первом этаже дома, незаконно стал красить фасад.
Как сообщили haqqin.az в Госслужбе, сотрудники ведомства предотвратили покраску, памятнику архитектуры возвращается прежний вид, принимаются предусмотренные законом меры.
Кроме того, Госслужба установила, что незаконные ремонтные работы велись и на памятнике архитектуры местного значения (инвентарный номер - 2889) – здании на перекрестке улиц Сулеймана Алескерова и 28 Мая.
В отношении указанных фактов принимаются соответствующие меры.
Согласно статье 10 закона «Об охране памятников истории и культуры», запрещается изменение художественно-эстетического облика и разрушение памятников, ведение ремонтных, строительных, хозяйственных и других работ, которые могут создать для них опасность. Лица, нарушившие законодательство, несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность.