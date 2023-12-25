Испания перебросит к границе Украины военных, танки, вертолеты

В начале 2024 года Испания отправит в Словакию группу своих военнослужащих. Об этом пишет ABC España.

По данным издания, в январе испанская армия начнет развертывание на границе Словакии и Украины для защиты восточного фланга Североатлантического альянса. Новая миссия будет включать 600 испанских солдат, танки Leopard и вертолеты.

«Вооруженные силы начнут 2024 год с нового развертывания в Словакии. В общей сложности 600 военнослужащих будут составлять эту новую миссию, направленную на усиление присутствия Атлантического альянса на его восточном фланге», - говорится в сообщении.