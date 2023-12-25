Контроль за финансовой деятельностью, кроме рынка ценных бумаг, будет осуществлять новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR). По словам источников издания, оно поглотит более 1,6 тыс. окружных отделений ЦБ.

«Одной из крупнейших жертв новой финансовой архитектуры является снижение статуса НБК», — заявил сотрудник Китайского центра в Оксфордском университете Джордж Магнус. По его словам, реформистская и модернизированная направленность ЦБ была «своего рода троянским конем, который позволил правительству экспериментировать с финансовой либерализацией» и задействовать иные рыночные механизмы в экономике Китая, где доминирует государство.

Китайский ЦБ и ранее действовал под руководством Госсовета КНР, однако на его полномочия не покушались. FT отмечает, что регулятор считался «рассадником талантов» среди высшего руководства страны, его технократы играли основную роль в финансовом регулировании на протяжении последних 30 лет.

CFC возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн — «новый царь экономики и финансов», характеризует его издание. Он подчиняется премьеру Ли Цяну, фактически высшему должностному лицу, ответственному за экономику и финансы КНР.

По словам одного из собеседников FT, руководство Центробанка хорошо осведомлено об экономических проблемах в Китае, но не видит достаточных возможностей для кредитно-денежного регулирования из-за слабости юаня и чрезмерного госдолга.

Экономисты в последние месяцы чаще сообщают об экономических проблемах Китая. The Wall Street Journal назвала нынешний период закатом китайского экономического роста, продолжавшегося 40 лет. Агентство Moody's в декабре понизило прогноз по китайским суверенным облигациям со стабильного до негативного. Решение принято в связи с растущей обеспокоенностью по поводу уровня долга страны. Ключевые проблемы — демографическое старение, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала, перечисляют аналитики, поэтому в последующие три—семь лет темпы экономического роста КНР будут находиться под давлением.