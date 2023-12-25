«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он ночью в своем телеграм-канале.

Ранее российские и украинские источники сообщали о взрывах в районе порта в Феодосии.

«Жители Феодосии слышат взрывы в районе порта и видят дым в небе. По предварительным данным, ПВО уничтожают вражеские цели. Люди сообщают, что у них тряслись стекла в домах», — пишет российский z-паблик в телеграм.

«В Феодосии в 03:31 раздался громкий взрыв, и теперь в порту что-то горит …детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали», — пишет украинский телеграм-канал «Крымский ветер».

По данным этого же телеграм-канала, «Новочеркасск» мог привезти в Крым партию иранских беспилотников или другие боеприпасы. При этом груз он перевозил из Новороссийска, поскольку через Босфор он пройти не мог в соответствии с конвенцией Монтрё.