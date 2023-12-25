Украина нанесла мощный авиаудар по порту Феодосии фото; видео; подробности
В ночь на 26 декабря вооруженные силы Украины атаковали порт Феодосии, заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов.
«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он ночью в своем телеграм-канале.
Ранее российские и украинские источники сообщали о взрывах в районе порта в Феодосии.
«Жители Феодосии слышат взрывы в районе порта и видят дым в небе. По предварительным данным, ПВО уничтожают вражеские цели. Люди сообщают, что у них тряслись стекла в домах», — пишет российский z-паблик в телеграм.
«В Феодосии в 03:31 раздался громкий взрыв, и теперь в порту что-то горит …детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали», — пишет украинский телеграм-канал «Крымский ветер».
По данным этого же телеграм-канала, «Новочеркасск» мог привезти в Крым партию иранских беспилотников или другие боеприпасы. При этом груз он перевозил из Новороссийска, поскольку через Босфор он пройти не мог в соответствии с конвенцией Монтрё.
Именно детонацией боеприпасов объясняются продолжительные серии взрывов. «Местные жители сообщают, что слышат громкие хлопки и видят клубы дыма. Некоторые пишут, что у них тряслись окна в домах», — описывал происходящее телеграм-канал Mash. После этого в порту начался пожар, пишет Astra.
РБК передает, что в городе временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, а также изменено расписание движения некоторых автобусов.
Ночью приостанавливалось движение автомобилей по Крымскому мосту, его возобновили спустя час.
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что в порту Феодосии поражен большой десантный корабль «Новороссийск».
«А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером «Москва» — следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — написал генерал-лейтенант Олещук.
Каким типом ракеты украинская авиация могла ударить по Феодосии, которая находится примерно в 250 км от ближайшей точки фронта, Олещук не уточнил.
Спустя некоторое время Воздушные силы Украины объявили, что удар по российскому кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии этой ночью был нанесен крылатыми ракетами.
«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе Феодосии», — говорится в утренней краткой сводке ВС.
Феодосия — город на юго-востоке захваченного Россией Крымского полуострова. В ее порт после серии украинских ударов по Севастополю была перебазирована часть кораблей российского Черноморского флота.