Генпрокуроры Азербайджана и Ирана о нападении на посольство в Тегеране

Cостоялась расширенная встреча в видеоформате между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Каземом Мовахеди-Азадом, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На встрече обсуждалось проведение судебного рассмотрения по уголовному делу о террористическом нападении на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января текущего года, ускорение принятия окончательного решения и механизмы правового сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере правового сотрудничества.

Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.