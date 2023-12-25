ОАО Premium Bank зарекомендовало себя надежным партнером

В этой связи, а также по случаю 30-летия банка мы решили встретиться с председателем Наблюдательного совета ОАО Premium Bank господином Эльчином Ахмедовым и задать ему наши вопросы.

Открытое акционерное общество Premium Bank работает на рынке уже 30 лет – другими словами, практически с первого дня восстановления независимости родного Азербайджана. Таких организаций в банковском секторе страны не так уж и много, что вызывает вопрос: как Premium Bank пришел к сегодняшнему успеху и как планирует двигаться вперед?!

- Уважаемый г-н председатель, со дня основания банка прошло уже 30 лет и сегодня Открытое акционерное общество Premium Bank занимает прочное место среди 23 организаций банковского сектора страны. Расскажите, пожалуйста, о деятельности банка подробнее.

- Для начала мне хотелось бы сделать краткий экскурс в историю нашего банка и напомнить, что свою деятельность мы начали в 1994 году на основании выданной Центробанком лицензии за номером 175. В то время финансово-экономическая система страны, равно как и банковский сектор, находилась в очень тяжелом положении, причем в последнем ситуация была даже более плачевной. В стране бушевал финансовый дефицит, который в конечном счете и обусловил необходимость перехода к новой экономической системе.

Благодаря гениальной и дальновидной политике национального лидера Гейдара Алиева, а также предпринятым им шагам, с 1995 года экономическая ситуация стала налаживаться. Со временем это сказалось и на состоянии банковского сектора. Именно в этот непростой период и начал свою деятельность наш банк, поставивший перед собой задачу стать одним из самых надежных ведущих банков республики. Нам удалось не только остаться на плаву в рамках развития отрасли в целом, но и значительно расширить охват деятельности.

ОАО Premium Bank представляет собой широко известную, быстрорастущую, стабильную финансово-кредитную организацию и многопрофильное финансовое учреждение. Главным направлением нашей деятельности был и остается универсальный банкинг.

В основе стратегии нашей организации лежит качественное, быстрое и доступное обслуживание, а также эффективность и профессионализм. Банк строит свою деятельность в соответствии со Стратегическим планом, принятым в предыдущие годы, поэтому все недостатки, выявленные прежде, уже до определенной степени устранены.

- Как мы уже отметили, прошло 30 лет со дня начала работы банка, и если оглянуться на путь, пройденный ОАО Premium Bank за этот период, на что в первую очередь следует обратить внимание?

- Поскольку за основу стратегической программы нашего банка всегда берется стабильный рост, развитие, качественное и быстрое обслуживание клиентов финансового сектора, надежная репутация и финансовая устойчивость, то все эти 30 лет мы непрерывно двигались вперед, внося тем самым свой вклад в укрепление банковского сектора страны, повышение качества услуг и обеспечивая общий прогресс.

Думаю, что в нашей стране не так много банков, которые бы настолько же стабильно показывали положительные результаты в течение этого периода. Вообще я придерживаюсь мнения, что главным условием для функционирования банка должен быть не разовый успех, а стабильная политика, распространяющаяся на все экономические периоды и этапы.

В настоящее время Premium Bank является одним из наиболее надежных банков страны. Именно наша надежность привлекает клиентов, желающих сохранить и приумножить свои сбережения, равно как и получить качественные банковские услуги. Предоставление качественного, прозрачного отношения и высокого уровня банковских услуг населению является одной из наших основных задач и приоритетов.

- Как вы оцениваете текущее состояние банка и каким вы видите свое место среди 23 банков функционирующих в банковской системе сегодня?

- В целом, ОАО Premium Bank постоянно стремится к реализации идеи создания универсального финансового института национального масштаба и стремится охватить все категории клиентов. Одним из ключевых направлений нашей деятельности является корпоративное обслуживание.

Развитие розничного бизнеса важно для любого банка, так что ОАО Premium Bank активно работает с населением, предлагая различные варианты вкладов и кредитных продуктов.

К слову, Premium Bank завершил период с января по ноябрь 2023 года с чистой прибылью. Таким образом, чистая прибыль банка за 11 месяцев текущего года увеличилась на 38,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти все эти показатели дохода превышают цифры за аналогичный период прошлого года.

- Какие задачи стоят сегодня перед вашим банком? Вы коснулись вопроса приоритетов и отметили предпочтительные аспекты. Как и в каких направлениях вы думаете расширять сферу услуг в условиях обостряющейся конкуренции?

- Рынок розничных банковских услуг в нашей стране развивается постепенно.

Я считаю, что дальнейшему развитию банков могут поспособствовать следующие факторы: повышение доверия населения к банкам, совершенствование законодательства и усиление конкуренции. Согласно результатам соответствующих маркетинговых исследований, формирование портфеля продуктов и услуг в соответствии с потребностями рынка, а также улучшение качества обслуживания оказывает большое положительное влияние на деятельность любого банка.

В целом, поскольку ситуация на каждом рынке характеризуется отношениями спроса и предложения, наряду с наличием адекватной цены, то успех в перспективе будет достигаться именно за счет того, что платежеспособный спрос будет доминировать над предложениями.

Таким образом, основная цель Premium Bank заключается в доходности, в планомерном увеличении уставного капитала за счет прибыли, готовности к усилению конкуренции с авторитетными банками, а также в развитии бизнеса и, самое главное, защите имиджа банка.

В то же время наш банк не пренебрегает шагами в направлении диверсификации сфер обслуживания с целью расширения внешнеэкономических связей и деятельности, таких как установление корреспондентских отношений, открытие представительств за пределами страны и тому подобное. В настоящее время основной целью является предоставление неограниченных услуг клиентам в местной и иностранной валюте. Поэтому мы постоянно работаем над расширением нашей сети в этой области.

Например, хотелось бы отметить, что наш банк имеет корреспондентские счета в банках с прямым доступом к клиринговым системам как в долларах США, так и в евро.

В целом, среди основных стратегических приоритетов нашего банка можно отметить оптимизацию структуры активов с целью снижения риска убытков, повышение эффективности операций за счет перевода убыточных активов на более экономичные виды обслуживания, оптимизацию затрат с целью обеспечения безубыточности деятельности и организацию капитализации на высоком уровне, а также повышение стандартов обслуживания, управления и деловой этики. Все это дает возможность решать важные задачи наподобие повышения инвестиционной привлекательности и рентабельности посредством совершенствования структуры управления.

Здесь необходимо отметить тот факт, что в 2020–2023 годах Банк активно участвовал в социально-ориентированном проекте самозанятости и придавал особое значение деятельности в этой сфере, к примеру, мы обеспечили 80 человек оборудованием на общую сумму 308 966 манатов. Поскольку одним из аспектов сферы нашей деятельности является содействие политике нашего государства в этом направлении, мы намерены расширять и его.

- Расскажите нам о продуктах Premium Bank. Какие работы проводит банк для увеличения спектра услуг и клиентской привлекательности в целом и какие инновации намерен внедрить в этой связи? Каков его вклад в сфере безналичных расчетов и какие инновации он намерен реализовать в отличие от других банков?

- Сразу оговоримся, что сегодня между банками существует очень серьезная конкуренция по видам и типам предлагаемых продуктов. Каждый день на рынке предлагают новые виды пластиковых карт, различные виды услуг, размещение вкладов, а также заявки на получение кредитов.

Premium Bank старается в этом контексте уделять особое внимание специфике и работает над ней. Наш банк славится своими уникальными пластиковыми картами. С нашим карточным продуктом для безналичных расчетов Miles клиенты могут накапливать баллы для приобретения бесплатных авиабилетов и услуг.

Мы создавали гораздо больше преимуществ для этого типа продуктов прежде и будем продолжать это делать в будущем. Кроме того, наш банк постоянно внедряет и развивает другие виды услуг и предложений. Для развития сферы безналичных расчетов мы установили около 300 POS-терминалов на различных объектах как в Баку, так и в регионах.

Можно сказать, что расширение и углубление взаимодействия с клиентами является нашим главным приоритетом. Поэтому мы постоянно работаем над этим вопросом.

- К слову, в сфере банковских услуг широко применяют постоянно развивающиеся цифровые технологии. Есть ли у вашего банка какие-либо проекты в этой области?

- Еще пять лет назад Premium Bank запустил «Интернет-банк и мобильный банкинг», благодаря которым клиенты могут проводить определенные банковские операции, не теряя времени на посещение банка.

Успешное развитие банковской деятельности вообще невозможно без информационных технологий. Поскольку инновации в этой области развиваются быстро, их необходимо постоянно применять. Учитывая, что научно-технический прогресс и инновационные процессы являются основными факторами роста конкуренции, каждому коммерческому банку сегодня требуется широкий концептуальный подход к организации и развитию своей деятельности, что, в свою очередь, выливается в постоянные новые инвестиции и вложения.

Переход на современные вычислительные платформы, программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и тому подобное без дополнительных затрат не представляется возможным. С другой стороны, в результате вы получаете менее затратное и в то же время более оперативное предоставление услуг и осуществление деятельности в целом, что и дает преимущество перед конкурентами.

Само собой, Premium Bank просто не мог не оказаться на высоте в свете этих задач по упрощению работы и созданию системы обслуживания на самом высоком уровне.

- Хотелось бы узнать Ваше мнение о размере совокупного капитала, превышающем минимальный размер, установленный для банков, коэффициенте достаточности совокупного капитала, превышающем 10%, а также условиях, необходимых в текущем году для реализации текущей деятельности надежным и разумным образом.

- Я уже отмечал, что основная цель Premium Bank заключается в планомерном увеличении уставного капитала за счет доходности и получаемой прибыли, готовности к усиливающейся конкуренции с авторитетными банками, развитии бизнеса и защите и сохранении имиджа банка. Стратегическое видение банка включает стабильный рост и развитие; кроме того, мы намереваемся и далее оставаться учреждением с надежной репутацией и финансовой стабильностью, обеспечивающим качественное и быстрое обслуживание своих клиентов в финансовом секторе.

В целом Premium Bank всегда старался и старается следовать продуманным правилам поведения, управления и контроля, опирающимся на соответствующие положения, требования и инструкции безопасной деятельности.

Отмечу, что коэффициент достаточности совокупного капитала банка на конец одиннадцатого месяца текущего года составил 40,32%, что в свою очередь означает практически четырехкратное превышение необходимого уровня минимальной достаточности.

- В какой степени ваш банк участвует в кредитовании бизнеса и реального сектора экономики в целом и какова ваша стратегия в этой области?

- В зависимости от характера операций наш банк управляет кредитными, рыночными, операционными рисками, рисками ликвидности, стратегическими и проектными рисками и определяет риск-аппетит по этим видам рисков с учетом существенных рисков. Кроме того, мы применяем гибкие меры в соответствии со стратегией управления рисками.

Обратимся к цифрам: в кредитном портфеле нашего банка на 30 ноября 2023 года на бизнес кредиты приходится 81,5%, на кредиты на недвижмость 14,7% и на потребительские кредиты приходится всего 3,8%. Наша доля рынка в этой сфере составляет более 2%.

Поскольку кредитные средства Premium Bank направляются на финансирование определенного сектора страны и способствуют увеличению валютных доходов, получаемых от их деятельности, то в конечном счете они увеличивают оборот в этой сфере ненефтяного сектора.

- Хотя в наше время все виды деятельности и услуг, в том числе внедрение различных идей для получения более высокого дохода, реализуются за счет применения инновационных и цифровых технологий, главную роль все так же продолжают играть кадры и потенциал в этой сфере. Какие меры предпринимает Premium Bank к выявлению и подбору профессионалов банковской сферы и какой политики придерживается для сохранения качественного кадрового потенциала?

- Состояние банковского сектора страны сегодня ставит большие задачи для коммерческих банков и финансовых институтов наподобие нашего в целом. Среди этих задач – выполнение оперативного и качественного обслуживания клиентов, привлечение свободных денежных средств, выполнение всевозможных требований, связанных с развитием экономики, адаптация к конкуренции с прочими игроками в отрасли, обеспечение принципов надежности, ликвидности, прозрачности и независимости, а также постоянное совершенствование управления для обеспечения высоких стандартов деловой этики.

Добиться их выполнения крайне непросто: отрасль требует инноваций. В целом, перед каждым банком стоит непростая задача по повышению своего капитала, конкурентоспособности и имиджа за счет соответствующей прибыли и вложений акционеров. Все это налагает огромные обязательства.

Поэтому в нынешней ситуации должность главы банка – это большое бремя и высокая ответственность. Обеспечение полностью цифровой и здоровой банковской деятельности, в максимальной степени предоставляющей широкий спектр онлайн-услуг с использованием передовых технологий, требует всесторонних знаний и грамотности.

Для этого необходимо и важно наличие профессиональной команды, равно как и соответствующая обстановка и условия, в которых она сможет работать на должном уровне. Создание таких условий – отдельная задача.

В целом создание, поддержание и управление любой конкурентоспособной финансовой и бизнес-структурой на фоне динамичных реалий требует огромных усилий, усердия и постоянной работы.

Само собой, наличие высокопрофессиональной команды, способной конкурировать как на местном, так и на международном рынке является мечтой любой организации. Выявление и отбор сотрудников со знанием передовых международных банковских практик и последующее уделение большого внимания их профессиональному развитию требует серьезного подхода и комплексной политики. С другой стороны, без должного профессионализма не получится обеспечить качественный и гибкий сервис клиентам.

- Каким вы видите развитие банковской системы Азербайджана в будущем? Судьба экономики страны в ближайшей перспективе зависит от ненефтегазового сектора. Какова в этой связи должна быть роль банковской системы? Какова основная задача каждого банка в данной системе? Какие нововведения вы хотели бы видеть в соответствующей законодательной базе в этой связи?

- Безусловно, ближайшее будущее экономики страны определенно зависит от степени развития ненефтегазового сектора и нашего экспортного потенциала в этой сфере. Данный фактор предусматривает большую ответственность и накладывает на банковский сектор определенные обязательства.

Считаю, что хороших результатов можно добиться в том случае, если каждый банк будет концентрировать внимание на кредитовании определенного сектора экономики. Помимо вклада в общее дело, это даст банкам возможность специализироваться в различных структурах и секторах экономики. Это также позволит создать условия для отбора банков в систему и регулирования конкуренции между ними. Это дополнительная основа для создания серьезных барьеров против монополизации системы.

Развитие свободной конкуренции в секторе является важным условием и для дальнейшего развития самих банков. Изменения законодательства были бы уместны, если реализовать их в этом направлении. Наши банки должны иметь легкий доступ к зарубежным финансовым источникам и ресурсам, что в свою очередь послужит дополнительным стимулом для реализации политики дешевого кредитования внутри страны.

Еще более важной и целесообразной мне видится поддержка банками развития малого и среднего бизнеса. Коммерческие банки должны прикладывать усилия для формирования своих стратегий на этой основе, что в свою очередь потребует от них нужного уровня ликвидности, гибкости, доступа к имеющимся финансовым ресурсам и соответствующей дивидендной политики.

Стоит отметить, что в результате политики, проводимой в последнее время главным регулятором – ЦБ - по защите макроэкономической и финансовой стабильности, практически каждый банк сохранил устойчивость к внешним шокам; ужесточены пруденциальные требования по рискам капитализации и рискам, формирующим чувствительные зоны; в результате интенсивного диалога с сектором и инициатив, направленных на совершенствование корпоративного управления, а также реформ, направленных на повышение трансферабельности решений денежно-кредитной политики, в банковском секторе в целом наблюдался рост по всем сегментам кредитного портфеля.

В заключение хочу отметить, что у нас всегда есть куда расти в плане улучшения деятельности банка. Мы стремимся реализовать все больше нововведений и преимуществ и работаем с полной самоотдачей и энтузиазмом. Результаты работ, на которые сегодня направлен наш труд, будут в скором времени представлены вам в виде инноваций премиум-класса.

Благодарим вас за интервью!