Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:11

Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Подобные события всегда преподносятся российской прессой с необычайным восторгом. Положительные эмоции перехлестывают через край и вместе с ними «выплескивается ребенок», то есть суть произошедшего и его последствия.

«Исламская Республика Иран открыла для себя рынок в 190 миллионов человек. Страны нашей пятерки создали возможности для продвижения наших товаров на рынок, который охватывает примерно 86-87 миллионов человек. Это очень существенные возможности для дальнейшего развития и расширения экономик государств – членов пятерки», – заявил по этому поводу вице-премьер РФ Алексей Оверчук. «Сделка является амбициозной – ввозные таможенные пошлины будут устранены в отношении почти 90% товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95% нашей взаимной торговли», – сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. На бумаге все как обычно – сплошной успех и благостность. Хоть трава не расти – товарооборот должен увеличиться втрое. Острые вопросы, такие как проблемы проведения расчетов и в целом специфика ведения бизнеса в Иране в условиях долгого сохранения санкций, в парадных реляциях предпочитают обходить. А ведь в таких мелочах и заключается главный ответ на то, почему торгово-экономические отношения России с Ираном, а в более широком смысле отношения Иран-ЕАЭС, развиваются по русскому выражению «ни шатко ни валко».

Евразийскому экономическому союзу 8 лет. История отношений Иран-ЕАЭС вполовину моложе, им 4 года. Но сказать, что за эти годы обмен товарами внутри этого союза стал прямо таким уж заметным – это сильно погрешить против истины. И уж тем более это касается доступности иранских товаров. Западные санкции против России, казалось бы, создали уникальную возможность для появления иранской продукции на рынках России и других стран ЕАЭС. Два года подряд российского читателя то и дело пичкают новостями, что Иран завалит РФ обувью, швейными изделиями и прочим ассортиментом, который, нужно признать, по ряду позиций весьма неплох. Но время идет, а воз и ныне там. Причем всякий раз этому находятся объективные причины: то логистика нехороша, то система взаимных расчетов стороны не устраивает, то бизнесмены в бессилии опускают руки, не в состоянии преодолеть бюрократические барьеры двух стран. При таком отношении только иранским «Шахедам» удалось пересечь границы РФ – все остальные иранские товары сделать этого не смогли. Что наводит на интересные размышления: «А так ли уж нужны иранские товары российскому потребителю?» И наоборот: «А так ли уж заинтересованы иранские производители в выходе на российские рынки?» Хотя здесь ситуация, если быть более точным, такая – заинтересованы, конечно, кто же в здравом уме откажется от новых рынков. Но вот готовы ли они вкладываться в выход на них, а дело это, как известно, весьма затратное.