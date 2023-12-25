Путин ждет разъяснений от Пашиняна

Президент России Владимир Путин хочет получить разъяснения лично от премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Власти РФ на этот раз настроены очень серьезно и потребуют от Пашиняна не очередных неполноценных и расплывчатых ответов, а четких и конкретных. Об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

«Вчера стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Никол Пашинян принял там участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня, 26 декабря, примет участие в неформальном саммите СНГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал это прекрасной возможностью для контакта Пашиняна и Путина после долгой паузы.

Примечательно также, что власти Армении долгое время избегали всех встреч, организованных при посредничестве России, но теперь, похоже, власти Пашиняна пожалели об идее окончательного разрушения отношений с Россией и решили их восстановить», – говорится в статье.