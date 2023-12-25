Определились победители лотереи «10 001 подарок» от Birbank

Как сообщалось ранее, Birbank, первый цифровой банк в стране, проводит лотерею "10 001 подарок" из трех тиражей. 2 тиража лотереи успешно проведены. В общей сложности за 2 тиража было сделано 19 819 173 попыток, принадлежащих 2 104 008 картам. Из этого числа случайным образом были выбраны 6 600 карт, ставшие победителями двух тиражей розыгрыша. Победители получили 1 приз в размере 10 тыс. AZN, путевку стоимостью 1 000 AZN, подарочный купон на 500 AZN от Umico Market, 10 бонусов Umico и кешбэк в размере 5 AZN.

Недавно победителям первого и второго тиражей были вручены призы. В первом тираже победителем была Айсель ханум, получившая приз в 10 000 AZN. У нее было 50 шансов в первом тираже. "Хотя у меня была информация о лотерее, я не поверила, когда получила сообщение. Я даже не переходила по ссылке. Я знаю, что многие не верят в лотереи, и я была одной из них, но Kapital Bank изменил мое мнение. Спасибо за честную игру. Вы меня очень порадовали. Желаю всем удачи", – сказала Айсель ханум.

Агакерим из города Гусар имел 85 шансов в первом тираже и выиграл путевку на 1000 AZN. "Я пользуюсь картами Birbanк уже более 2 лет, но впервые выиграл в лотерее. Я давно планировал поездку в Восточные страны, но у меня не хватало бюджета. Эта сумма пришла очень кстати", – выразился второй победитель.

Муса, участвовавший с 20 шансами во втором тираже, также поделился радостью выигрыша в 10 000 AZN: "Когда мне позвонили в первый раз и сообщили информацию, я подумал, что мои друзья шутят, потому что я никогда не верил в удачу. Но мое мнение изменилось, и теперь я даже считаю себя счастливым человеком. Спасибо Kapital Bank".

Парвиз, выигравший путевку на 1 000 AZN перед праздником, выразил свою радость: "Я благодарен Kapital Bank. Не могло быть лучшего подарка перед Новым годом. Я люблю путешествовать. Я использую купон для внутренних путешествий. Прошу вас организовывать такие лотереи чаще, чтобы все могли воспользоваться".

Третий тираж состоится 27 декабря. Пользователи могут отслеживать свои шансы участия в лотерее, введя код FIN по ссылке. Победители будут объявлены в конце каждого тиража на страницах социальных сетей Kapital Bank и на сайте.

Пожалуйста, помните, что 2-комнатная квартира является частью жилого комплекса Xəzri Rezidens, связанного с лотерейным фондом. Кроме того, при покупке квартиры с видом на море в жилом комплексе Xəzri Rezidens и предоставлении промокода Birbank клиенты могут получить скидку до 12 тыс. AZN. Вы можете воспользоваться этой ссылкой для получения скидки.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196.

Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом "1" на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.