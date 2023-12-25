ЕС намерен возобновить иранскую ядерную сделку

Евросоюз подтвердил, что вопрос о возврате иранской ядерной сделки все еще актуален. Об этом говорится в комментарии директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

"Мы неоднократно подчеркивали отсутствие разумной альтернативы восстановлению полноформатной реализации СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий – ред.), которая была подорвана противоправными действиями наших западных оппонентов, постоянно скатывающихся в антииранскую истерию, - сказал он. - Заседание СБ ООН 18 декабря подтвердило нашу правоту. В ходе этого заседания представители Евросоюза подтвердили, что проект комплексного решения по реанимированию "ядерной сделки" по-прежнему "на столе".