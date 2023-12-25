Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:23

Мики Леви, председатель комиссии Кнессета по государственному контролю от оппозиционной партии «Еш Атид», призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно уйти в отставку, поскольку страна стоит перед лицом надвигающейся экономической катастрофы, последствия которой могут непосильным грузом лечь на плечи будущих поколений израильтян. Как пишет газета The Jerusalem Post, депутат раскритиковал премьер-министра за то, что он ставит свое личное политическое выживание выше благополучия Государства Израиль. Леви также утверждает, что недовольство решениями Нетаньяху зреет даже внутри «Ликуда» - по мнению многих соратников, Биби уже нанес своей партии серьезный ущерб.

Следует отметить, что после трагических событий 7 октября многие в Израиле считают, что Нетаньяху не может оставаться премьер-министром и выражают обеспокоенность по поводу расходования бюджетных средств. Подчеркнув важность равных возможностей в образовании, Леви раскритиковал абсолютно популистское решение Нетаньяху выделить более 600 миллионов шекелей на проект «продвижения еврейской идентичности». По мнению председателя парламентской комиссии по госконтролю, бюджет на 2024 год не сможет предотвратить ухудшение экономической ситуации в Израиле, снижение ВВП, а также рост дефицита и внешней задолженности. Тем временем в израильских СМИ усиливается критика экономической политики правящей коалиции. Ведущие эксперты предсказывают стране в наступающем году немыслимые ужасы. В качестве иллюстрации выдержка из влиятельной левоориентированной газеты Haaretz: «Мы не победим. 7 октября мы проиграли войну в секторе Газа за наше право на национальный дом на земле Израиля. Каждый дополнительный день наземной операции против террористов ХАМАС лишь усиливает ощущение провала».

Ряд политических публицистов рисует довольно мрачные перспективы, утверждая, что после завершения наземной операции в секторе Газа экономическое положение Израиля не улучшится, поскольку конец израильско-палестинского конфликта по-прежнему не виден. Израильская пресса пишет, что даже после завершения войны главные цели наземной операции, объявленные 16 октября узким военным кабинетом Израиля, – уничтожение военного потенциала ХАМАС, тотальное устранение угрозы террора из сектора Газа и освобождение всех заложников полностью выполнены не будут. Об этом же говорят и опросы общественного мнения, участники которых считают, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа лишь укрепляют популярность и влияние ХАМАС среди палестинцев. Причем не только в секторе Газа, но и на Западном берегу.