У Бундесвера осталось оружия на несколько часов войны

Бундесвер в данный момент оснащен в разы хуже, чем в начале российско-украинского конфликта, и не сможет продолжительное время вести боевые действия в случае начала полномасштабной войны. Об этом пишет немецкий портал Focus.

«В начале украинского конфликта Бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже», — говорится в статье.

Как рассказал журналистам полковник в отставке Ральф Тиле, если на ФРГ или страну НАТО нападут, то немецкая армия сможет продержаться в боях от силы несколько часов. В то время как раньше солдаты могли бы выстоять в такой ситуации около трех дней.

Издание отмечает, что Бундесверу не хватает кадров, а его переоснащение идет очень медленно из-за крупных поставок вооружений Украине. Кроме того, немецкое Минобороны пока даже не начало осваивать современные военные технологии по типу широкого применения беспилотников на поле боя.