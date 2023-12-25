Обновленная услуга роуминга перед Новым годом от Azercell

Azercell предоставляет обновленную услугу роуминга перед Новым годом с целью развития клиентского опыта абонентов в роуминге.

Ведущий мобильный оператор предлагает услуги роуминга в более чем 390 сетях в 160 странах.

• Теперь интернет-пакеты в роуминге стали более доступными. Azercell расширил охват, добавив более 60 дополнительных сетей. Теперь абоненты могут воспользоваться роуминг интернет-пакетами Azercell в сетях 210 операторов в более чем 88 странах. Кроме того, при использовании пакетов нет необходимости выбирать сеть вручную.

• Во время путешествий с использованием приложения Kabinetim, официального сайта Azercell и Службы поддержки (Live chat) за использование трафика плата не взимается.

• Также, учитывая запросы партнеров, специально для корпоративных клиентов предоставлен новый роуминг пакет для Интернета объемом 10 ГБ.

Для получения более подробной информации об услуге роуминга от Azercell посетите:

https://www.azercell.com/az/personal/plans-and-services/roaming.html