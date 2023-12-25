26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, на встрече было вновь с удовлетворением отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, подчеркнуто, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Указано, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Главы государств выразили уверенность, что связи и впредь будут укрепляться, состоялся обмен мнениями о дальнейших контактах и перспективах сотрудничества.