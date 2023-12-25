Переговоры Алиева и Лукашенко в Петербурге фото; обновлено 15:22
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Согласно сообщению официального сайта главы государства, на встрече было вновь с удовлетворением отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, подчеркнуто, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Указано, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.
Главы государств выразили уверенность, что связи и впредь будут укрепляться, состоялся обмен мнениями о дальнейших контактах и перспективах сотрудничества.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина во вторник, 26 декабря, прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает официальный сайт главы государства.
В петербургском аэропорту Пулково-1 главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.