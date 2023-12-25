Врач-инфекционист НИИ педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения Гюнай Алиева в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает об острых респираторных вирусных инфекциях, как проводится профилактика и лечение ОРВИ, как можно защититься от этих заболеваний.

- Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) включают большую группу острых инфекционных вирусных заболеваний, преимущественно характеризующихся поражением слизистой оболочки дыхательных путей. В эту группу заболеваний входят грипп, парагрипп, аденовирус, ротавирус, респираторный синусит, ривовирус, реовирус и др. Больше всего заболевают дети до 5 лет. Это связано с тем, что уже заразившиеся острыми респираторными вирусными инфекциями дети этой возрастной группы посещают детские учреждения. Повторное заболевание оказывает существенное влияние на развитие ребенка.

- В какое время года чаще всего наблюдаются эти заболевания?

- Распространение острых респираторных вирусных инфекций наблюдается преимущественно весной и осенью. Основной причиной этого является ослабление иммунитета весной, а также возникновение респираторных заболеваний в результате поражения слизистой оболочки дыхательных путей под воздействием холода. Новорожденные и дети до 6 месяцев заражаются заболеванием редко, поскольку они изолированы по сравнению с детьми других возрастов и сохраняется пассивный иммунитет, полученный от матери трансплацентарным путем. При слабом врожденном иммунитете острыми хроническими вирусными инфекциями могут заболеть и новорожденные, особенно недоношенные дети.

- Как защититься от кори?

- Хочу отметить, что несмотря на то что специального лечения от кори не существует, однако можно укрепить иммунитет ребенка, облегчить симптомы и устранить осложнения. Призываю родителей быть предельно внимательными к здоровью своих детей. С целью защиты детей от кори и предотвращения заражения их следует вакцинировать дважды в возрасте 1 и 6 лет. Для вакцинации своих детей родителям следует обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению по месту их проживания.

Детям, вовремя не получившим первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо вводить вторую дозу вакцины. Также следует как можно скорее получить 2-ю дозу прививки детям до 10 лет, которые по каким-либо причинам не получили вовремя 2-ю дозу вакцины. В то же время детям до 10 лет, своевременно не получившим обе дозы вакцины, следует вводить 1-ю и 2-ю дозу вакцины с интервалом не менее 4-х недель.

- Некоторые родители отказываются от вакцинации своих детей. Насколько правильное это решение?

- Вакцинация – это самый эффективный способ защиты от этих заболеваний. Вакцины, завезенные в нашу страну Министерством здравоохранения, безопасны и соответствуют стандартам качества. Вакцинация препятствует широкому распространению инфекционных заболеваний, а в случае заражения болезнь проходит в легкой и кратковременной форме. Каждый ребенок имеет право быть вакцинированным. Следует проводить вакцинацию своих детей согласно графику прививок, утвержденному Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики.