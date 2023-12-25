Глава МИД: Грузия мирно восстановит территориальную целостность

Грузия на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз действовала, защищая интересы страны и общеевропейские ценности, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на открытии «Конференции послов 2023» в Тбилиси.

«Мы смогли сделать еще один четкий шаг для достижения той цели, которая была нашей заветной мечтой на протяжении веков. И мы сделали этот шаг достойно, защищая общеевропейские ценности и интересы нашей страны», – заявил Дарчиашвили.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Грузия продолжит мирным путем восстанавливать свою территориальную целостность.

«Прогресс поможет в будущем мирно объединить Грузию», – подчеркнул дипломат.