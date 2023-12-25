Икрам Нур, автор haqqin.az 13:32

В подразделении элитной иранской спецслужбы «Аль-Кодс» сегодня траур. В результате израильского авиаудара погиб человек, которого знающие люди в Иране назвали «мотором сирийской войны», а «Хезболла» называла «дорогим братом» - бригадный генерал Сайед Рази Мусави, старший советник иранского Корпуса стражей исламской революции. Обстоятельства его гибели не вызывают сомнений, что именно он был главной целью израильского удара. Ракеты прилетели не просто так, они были нацелены в аккурат на его резиденцию в пригороде Дамаска, Сайда-Зайна, где находится шиитская святыня «Зейнабиюн» и где он проживал.

Он был как никто другой близок к легендарному генералу Касему Сулеймани. И после его смерти, когда должностные обязанности руководителя «Аль-Кодс» пришлось в силу их объема делить между несколькими людьми, Сайед Рази Мусави возглавил сирийское направление, на котором работал почти три десятка лет и знал его вдоль и поперек, вплоть до того, что имел собственный офис в Министерстве обороны Сирии. Но не только Дамаск – еще он отвечал за связи с ливанской «Хезболлой», будучи ее полномочным куратором с иранской стороны. Оружие, финансы, важнейшие кадровые назначения в этой организации – все шло через него. И управлял он жестко и требовательно, занимая при необходимости откровенно бескомпромиссную позицию – как в спорах с «Хезболлой», так и сирийцами. И даже в отношениях с канцелярией верховного лидера Али Хаменеи. Что помогло ему завести множество недоброжелателей в иранских элитах и среди командиров проиранских прокси в Сирии и Ливане. На него было совершено несколько покушений – и никто не берется сказать, что за организацией всех их стоит только Израиль. Примечательно, что за несколько дней до своей гибели Сайед Рази рассказал своему окружению о странном сне, в котором ему явился Касем Сулеймани, и сказал: «Пришло время и тебе принять мученическую смерть».

Остается только гадать – был ли это вещий сон, версия, запущенная после его гибели, – а иранцы охочи до всякой мистики. Или же генерал действительно чувствовал, что кольцо вокруг него сжимается. Но только не знал, с какой стороны ждать удара. Государственное телевидение Ирана прервало свою обычную программу, чтобы сообщить о гибели Мусави. Президент Ирана Ибрагим Раиси в телевизионном заявлении в понедельник сообщил, что Сайед Рази «принял мученическую смерть, служа советником фронта сопротивления, защищая святыни в Сирии, а также защищая исламские идеалы», назвал произошедшее «еще одним признаком разочарования, беспомощности и неспособности оккупационного сионистского режима» и традиционно пообещал, что «сионистский режим заплатит за это преступление». Остается только напомнить, что подобные вещи иранские официальные лица говорили и после гибели Сулеймани в январе 2020 года, но так и не предприняли ничего серьезного. Информационным шумом и угрозами все и ограничилось. К тому же не в интересах Тегерана привлекать внимание к деятельности своих советников от КСИР и спецслужбы «Аль-Кодс» в Сирии.