Мероприятие в честь Гейдара Алиева в Лачине фото
Мероприятие «Великое возвращение: гений Гейдара Алиева», посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, прошло в Лачине при совместной организации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента в Лачинском районе и Службой благоустройства Лачина.
Специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в своем выступлении отметил, что в районе, который под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 2020 году был освобожден от оккупации, идут масштабные восстановительные и строительные работы.
Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде отметил, что политика общенационального лидера по созданию независимой государственности, в том числе политика в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, является примером не только для Азербайджана, но и всего мира.
Зампредседателя Госкомитета Фуад Гусейнов рассказал об успешных результатах политики, заложенной Гейдаром Алиевым в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами.
Было отмечено, что в ходе реализации соответствующей Госпрограммы приняты целенаправленные и эффективные меры по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев, усилению их социальной защиты, увеличению занятости.
Затем 30 семьям, вернувшимся в город Лачин, были вручены ключи от домов.