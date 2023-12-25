Мероприятие «Великое возвращение: гений Гейдара Алиева», посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, прошло в Лачине при совместной организации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента в Лачинском районе и Службой благоустройства Лачина.

Специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в своем выступлении отметил, что в районе, который под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 2020 году был освобожден от оккупации, идут масштабные восстановительные и строительные работы.

Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде отметил, что политика общенационального лидера по созданию независимой государственности, в том числе политика в отношении беженцев и вынужденных переселенцев, является примером не только для Азербайджана, но и всего мира.