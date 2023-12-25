Новая жертва армянского минного террора
26 декабря сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики Махмудов Заур Эльдар оглы (1982 г.р.) при исполнении служебных обязанностей на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района подорвался на противопехотной мине. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Согласно информации, Махмудова доставили в районную больницу. Его состояние удовлетворительное.
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