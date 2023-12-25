В Карабахе нашли большое количество мин и боеприпасов Минобороны Азербайджана; фото
Министерство обороны Азербайджана сообщило во вторник, 26 декабря, об обнаружении большого количества мин и боеприпасов в Карабахском регионе.
Согласно сообщению ведомства, при осмотре объекта гражданского назначения в населенном пункте Ортакенд Карабахского региона, когда-то использовавшегося армянами в качестве склада боеприпасов, было обнаружено большое количество различных типов мин, самодельных взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов.
Мины и самодельные взрывные устройства были конфискованы инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.