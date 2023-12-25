Шойгу о главной задаче на 2023 год

Главная задача «специальной военной операции» (СВО) на 2023 год по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно выполнена, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач. Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей «специальной военной операции». Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», - сказал он на итоговом тематическом селекторном совещании.

По словам Шойгу, этому способствовало несколько определяющих факторов - создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.