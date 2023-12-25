Бренд Misli легального оператора лотерей и спортивных ставок Азербайджана ОАО Аzərlotereya в рамках корпоративной социальной ответственности оказал поддержку еще одному мероприятию, способствующему прогрессу науки и образования, вносящему вклад в интеллектуальное развитие молодого поколения, помогающему ему эффективно проводить свободное время.

При спонсорстве Misli состоялся финальный этап Профессиональной интеллектуальной лиги (ПИЛ), где соревновались наилучшие в Азербайджане в сфере интеллектуальных игр.