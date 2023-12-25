При спонсорстве Misli завершилась Профессиональная интеллектуальная лига фото
Бренд Misli легального оператора лотерей и спортивных ставок Азербайджана ОАО Аzərlotereya в рамках корпоративной социальной ответственности оказал поддержку еще одному мероприятию, способствующему прогрессу науки и образования, вносящему вклад в интеллектуальное развитие молодого поколения, помогающему ему эффективно проводить свободное время.
При спонсорстве Misli состоялся финальный этап Профессиональной интеллектуальной лиги (ПИЛ), где соревновались наилучшие в Азербайджане в сфере интеллектуальных игр.
Годами проводимая Профессиональная интеллектуальная лига с этого года продолжилась при поддержке Misli. Целью является оказание поддержки движению интеллектуальных игр, повышение интереса молодежи к науке и образованию, расширение их мировоззрения, создание конкурентоспособной среды, а также привитие молодому поколению истории и культуры Азербайджана.
С февраля по декабрь было организовано 23 турнира, в которых приняли участие более 50 различных команд. Еженедельно в играх принимали участие более 400 человек, в течение года - более 8 500 человек.
В финале за победу боролись 24 команды. Первое место заняла команда «Санта Клара», второе место – команда «Авангард», третье место – команда «Нирвана». Командам-победительницам были предоставлены ценные подарки и денежные призы.
Azərlotereya и впредь продолжит принимать активное участие в организации важных для страны мероприятий в направлении развития спорта.