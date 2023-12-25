Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон вызвана в Министерство иностранных дел.

В сообщении министерства говорится, что за действия двух сотрудников посольства Франции, несовместимые с их дипломатическим статусом и противоречащие Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях», послу Франции был выражен протест. Эти сотрудники объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами).

МИД Азербайджана выдвинул требование к этим лицам покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов, и соответствующая нота протеста МИД была вручена послу Франции.