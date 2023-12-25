Зеленский благодарит ВСУ за уничтожение российского корабля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Воздушным силам ВСУ за ракетный удар по аннексированной Феодосии, в результате которого был поражен большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ.

«Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ ранее объявило, что в ночь на 26 декабря уничтожило российский десантный корабль «Новочеркасск» крылатыми ракетами в порту Феодосии. В Минобороны РФ подтвердили информацию о ракетном ударе по Феодосии. Ведомство заявило, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ» авиационными управляемыми ракетами.