В Украине рассказали, сколько человек нужно для мобилизации

Мобилизация полумиллиона человек необходима для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

"Сколько людей нужно для пополнения санитарных потерь за год? Сколько нужно для формирования новых подразделений? Приблизительно такое количество. Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту", — сказал Костенко.

Он заявил, что воевать "должны все", а не "рассказывать об экономическом или каком-то еще фронте". По его мнению, украинцы думали, что скоро будет победа и решили не готовиться к мобилизации, а планы нового масштабного призыва стали холодным душем.

Костенко призвал власти изменить информационную политику и поменьше рассказывать о скором освобождении Крыма.