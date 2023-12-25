В мире рекордно подорожало «золото пустыни»

Производители из области Хорасан в Восточном Иране, где расположен город Торбете-Джам, известный своими шафрановыми плантациями, сообщили, что в этом году они собрали урожай вдвое меньше, чем в 2022 году. «Ожидается, что общий объем производства упадет примерно до 170 т с почти 400 т», — сказал генеральный директор крупнейшего иранского производителя и экспортера Novin Saffron Али Шариати-Могаддам.

Изменение погодных условий и дефицит воды оказывают негативный эффект на шафрановый бизнес в Иране: падение урожайности привело к тому, что цена на самую дорогую пряность в мире достигла нового максимума, пишет газета Financial Times.

По словам директора шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари, зима с морозами, сухая весна и летняя жара, достигавшая 50 градусов Цельсия, оказали разрушительное воздействие на регион недалеко от границы с Афганистаном. «Все 2 тыс. местных поверхностных источников воды пересохли», — рассказал он.

В результате цена на шафран премиум-класса выросла до $1400 за килограмм на внутреннем рынке — вдвое по сравнению с прошлым годом. За границей, по словам поставщиков, цена на пряность может достигать $1800 за килограмм.

Высокий уровень цен на шафран объясняется трудоемкостью сбора: для производства 1 кг пряности необходимо до 170 тыс. цветков. Их собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего рыльца цветков высушивают. Более 90% мирового производства шафрана приходится на Иран. Цветок называют «золотом пустыни» из-за его способности расти в более сухом климате. В 2017 году была открыта шафрановая биржа, также были созданы фьючерсный рынок специи и инвестиционный фонд.

Рост цен также сказывается на экспорте, в том числе в Китай — крупнейший импортер иранского шафрана, на него приходится 45% урожая. Арабские страны, Испания и Италия также являются крупными покупателями.