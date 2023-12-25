Президент России Владимир Путин побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном во время экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», сообщает ТАСС.

Дворец, расположенный под Петербургом, 26 декабря посетили лидеры всех стран СНГ - они собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит. Во время экскурсии по Павловску Путин и Пашинян стояли чуть поодаль от других лидеров и оживленно разговаривали.

Как ранее отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, у президента РФ и премьера Армении не запланировано полноформатной встречи на полях саммитов ЕАЭС и СНГ, которые проводятся в Санкт-Петербурге 25-26 декабря, но есть «прекрасная возможность пообщаться в кулуарах».