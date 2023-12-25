Турецкая недвижимость россиян уже не интересует

Аналитики Prian.ru оценивают падение продаж в 45% год к году, а в Tranio говорят о снижении числа запросов в этом году на 32%, пишет «Коммерсант».

Россияне резко сократили число покупок недвижимости за рубежом в 2023 году из-за девальвации рубля и охлаждения спроса после прошлогоднего ажиотажа.

Негативный эффект на весь рынок оказало заметное снижение спроса на двух ключевых рынках — в ОАЭ (по данным Tranio, формирует 11,5% запросов) и Турции (9,2%). За год количество запросов по этим направлениям сократилось на 17% и 71% соответственно. В Prian.ru оценивают сокращение интереса на 60% к Турции и на 25–30% к ОАЭ.

В случае с Турцией повлияли новые законодательные инициативы, говорит сооснователь Tranio Михаил Буланов. В частности, в стране повысили с $50 тыс. до $200 тыс. порог инвестиций, позволяющий получить вид на жительство, а с 1 января 2024 года сдача жилья в краткосрочную аренду будет возможна только после получения специальной лицензии.

Также негативный тренд сохраняется в отношении покупки недвижимости в Европе. Спрос россиян на жилье в Греции за год сократился на 17%, в Испании — на 40%, в Черногории — на 38%, в Италии — на 19%, посчитали в Tranio.