Производители яиц успокоили жителей Азербайджана

В соцсетях распространяются сообщения о том, что в торговых точках Азербайджана наблюдается рост цен на столовые яйца. Отмечается, что цена на этот продукт выросла на 2-3 гяпика. В качестве причин называются начало экспорта яиц из Азербайджана в Россию и сокращение объема этой продукции в зимние месяцы.

Председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли сказал по этому поводу, что не только в последние дни, но и в последние месяцы ни один из производителей яиц, входящих в ассоциацию, не повышал цены: «Одна коробка, содержащая 360 яиц, предлагается продавцу по цене 53 маната, то есть стоимость одного яйца составляет 14,5 гяпика. Эта цена на 1 гяпик дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегодня суточное производство яиц в Азербайджане приближается к 5 млн штук, а ежесуточный спрос составляет около 3,6 млн. В маркетах цена составляет 17-18 гяпиков. Ни в одном из сетевых маркетов цены не выросли. Некоторые торговцы хотят вызвать ажиотаж и поднять цену на этот продукт. Они скупают их в большом количестве на производственных предприятиях, чтобы повысить цену».