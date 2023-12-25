Производители яиц успокоили жителей Азербайджана
В соцсетях распространяются сообщения о том, что в торговых точках Азербайджана наблюдается рост цен на столовые яйца. Отмечается, что цена на этот продукт выросла на 2-3 гяпика. В качестве причин называются начало экспорта яиц из Азербайджана в Россию и сокращение объема этой продукции в зимние месяцы.
Председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли сказал по этому поводу, что не только в последние дни, но и в последние месяцы ни один из производителей яиц, входящих в ассоциацию, не повышал цены: «Одна коробка, содержащая 360 яиц, предлагается продавцу по цене 53 маната, то есть стоимость одного яйца составляет 14,5 гяпика. Эта цена на 1 гяпик дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегодня суточное производство яиц в Азербайджане приближается к 5 млн штук, а ежесуточный спрос составляет около 3,6 млн. В маркетах цена составляет 17-18 гяпиков. Ни в одном из сетевых маркетов цены не выросли. Некоторые торговцы хотят вызвать ажиотаж и поднять цену на этот продукт. Они скупают их в большом количестве на производственных предприятиях, чтобы повысить цену».
По его словам, Азербайджан наращивает поставки яиц на российский рынок (в декабре было поставлено 1,2 млн яиц): «Это никак не скажется на внутреннем рынке, поскольку на экспорт идут излишки яиц».
Гасанли отметил, что за первые 10 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 40 млн 984,56 тыс. куриных яиц на 2,853 млн долларов США: «Из них 26 млн 706,96 тыс. штук на сумму 1,86 млн долларов США отправлено в ОАЭ, 6 млн 462,36 тыс. штук на сумму 445,73 тыс. долларов США - в Ирак, 7 млн 815,24 тыс. штук на сумму 547,47 тыс. долларов США - в Катар».
Глава ассоциации сообщил, что Азербайджан также импортирует небольшие партии яиц: «В 2022 году в страну было ввезено всего 1,27 млн яиц, а за 10 месяцев текущего года - 1,5 млн».