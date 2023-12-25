Синоптики предупреждают...

В Баку и на Апшероне с вечера 27 декабря и до полудня 28 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, утром в некоторых частях полуострова - до 28-32 м/c, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно сообщению, с вечера 28 декабря и до утра 29 декабря в некоторых частях Апшерона возможны осадки.

В районах Азербайджана с вечера 27 и до вечера 28 декабря местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, 23-25 м/с, 28 декабря - до 28-32 м/с.

С 28 декабря и до утра 29 декабря в основном в северных и восточных регионах выпадет снег, местами интенсивный.