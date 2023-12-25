Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в «Перечень разрешений о выдаче, приостановлении, восстановлении или аннулировании которых необходимо уведомить налоговые органы», утвержденный постановлением Кабмина от 24 ноября 2014 года. В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, отныне будут выдаваться пропуска на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки, а также на заказные внутригосударственные перевозки, пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси операторам для осуществления перевозок автотранспортом между Азербайджаном и зарубежными странами. Также будет выдаваться разрешение на деятельность оператора заказа такси.

До сих пор для оказания перечисленных услуг выдавались бланки «Разрешение», «Знак отличия» и «Знак особого отличия».