Уже 15 кандидатов на пост президента Азербайджана
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение еще восьми кандидатов на внеочередных президентских выборах. Об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.
По ее словам, на заседании ЦИК в результате голосования было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталиба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.
Таким образом, число кандидатов, чье выдвижение утвердил ЦИК, достигло 15.