Американцы ударили по проиранским боевикам в Ираке: есть жертвы

Он отметил, что «необходимые и соразмерные» высокоточные авиаудары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена.

В ответ на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном военизированных формирований армия США нанесла удары по трем объектам в Ираке, используемым шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

По предварительным данным американских военных, в результате операции были убиты ряд боевиков «Хезболлы», а использовавшиеся ими объекты уничтожены. «Эти удары призваны привлечь к ответственности боевиков, непосредственно ответственных за нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии, и ограничить их возможности для совершения новых атак», - заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.

25 декабря группировка «Катаиб Хезболла» атаковала дронами-камикадзе американскую авиабазу Эрбиль в контролируемом курдами регионе на севере Ирака, в результате чего были ранены трое военнослужащих США.

Нападения на базы США в Ираке и Сирии значительно участились с началом войны между Израилем и исламистской террористической организацией ХАМАС после масштабной атаки боевиков на Израиль 7 октября. С середины октября американские военные зафиксировали более 100 таких нападений. Ответственность за большинство из них, совершенных в Ираке, взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака» - свободный альянс вооруженных групп, связанных с проиранской коалицией «Хашд аш-Шааби».

В Ираке размещены около 2 500 американских солдат и 900 - в Сирии.