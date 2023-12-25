Назначена дата суда по делу об убийстве проректора университета

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Сиявуша Гаджиева. Подготовительное заседание суда назначено на 7 января.

В связи с убийством проректора университета «Тяфяккюр» Тариэля Ахмедова завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего ректора университета Мушвига Атакишиева и обвиняемых в совершении преступления по его заказу Самира Гулиева и Даяната Гулиева.

Согласно материалам следствия, Даянат Гулиев в апреле этого года был привлечен к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса по делу об умышленном убийстве 16 сентября 2011 года проректора университета Тариэля Ахмедова.

В результате многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Генпрокуратурой, МВД и Пенитенциарной службой Минюста, были получены доказательства совершения преступления на основе заказа.

В ходе следствия выявлены серьезные подозрения в том, что Атакишиев, который на момент совершения преступления занимал должность ректора указанного учебного заведения, а в настоящее время является исполнительным директором Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана и председателем докторского диссертационного совета в области экономических наук при Институте экономики, посчитал, что Тариэль Ахмедов чинит препятствия его пребыванию на посту ректора, наносит вред деловой репутации. По этой причине за денежное вознаграждение он решил заказать своему родственнику Даянату Гулиеву убийство Ахмедова. Также установлены обоснованные подозрения того, что соучастником Гулиева стал его односельчанин Самир Гулиев.

Мушвиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) проходят по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму) УК Азербайджана.

Решением суда Мушвиг Атакишиев отстранен от должности, в отношении Самира Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.